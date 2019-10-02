В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг формулы Штайнмайера
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«Мы выступаем за реализацию всех пунктов соглашений, и в первую очередь — за прекращение огня», — заявил он.
По его словам, в целом предпосылки к исполнению формулы есть. Как отметил депутат, Европе конфликт в Донбассе ни к чему, поскольку у неё свои экономические и миграционные проблемы.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.