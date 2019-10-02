В Киеве устроили митинг против согласования формулы Штайнмайера

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В Киеве на Майдане Незалежности организовали митинг против согласования украинской стороной формулы Штайнмайера по урегулированию конфликта в Донбассе.
В Киеве устроили митинг против согласования формулы Штайнмайера
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на трансляцию акции протеста.

Отмечается, что на митинге присутствуют участники боевых действий в Донбассе и представители националистических группировок.

По словам участников акции, она организована в знак протеста против «капитуляции в Донбассе и нынешней власти».

Также на митинге заявляется, что подписание формулы Штайнмайера является «поражением» Киева.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах контактной группы Леонида Кучмы опубликовала текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.

В письме, подписанном Кучмой, говорится, что Киев принимает текст об имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. 

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