В Киеве устроили митинг против согласования формулы Штайнмайера
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на трансляцию акции протеста.
Отмечается, что на митинге присутствуют участники боевых действий в Донбассе и представители националистических группировок.
По словам участников акции, она организована в знак протеста против «капитуляции в Донбассе и нынешней власти».
Также на митинге заявляется, что подписание формулы Штайнмайера является «поражением» Киева.
Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах контактной группы Леонида Кучмы опубликовала текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
В письме, подписанном Кучмой, говорится, что Киев принимает текст об имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.