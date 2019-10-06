В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
  • Reuters

По данным издания, на Майдане собрались несколько тысяч человек около сцены с надписью «Движение сопротивления капитуляции».

Ранее Сумской городской совет выступил против подписания Украиной формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Также в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.

1 октября участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Порошенко при этом заявил, что данный механизм был «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».

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