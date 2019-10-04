Горсовет на Украине проголосовал против формулы Штайнмайера
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«Депутаты городского совета считают неприемлемой попытку реализации так называемой формулы Штайнмайера», — указано в сообщении на сайте горсовета.
Они считают, что планы по реализации формулы — это «нескрываемая сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины».
Депутаты призвали Верховную раду заблокировать принятие новой редакции закона о порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.
В сообщении говорится, что горсовет «выдвигает ряд требований» и предлагает властям страны и ведущим политическим силам провести круглый стол для выработки общегосударственной стратегии.
Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.