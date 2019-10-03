Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
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«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — заявил он в видеообращении, которое опубликовал телеканал «112 Украина».
2 октября возле Верховной рады в Киеве прошёл митинг в знак протеста против согласования властями Украины формулы Штайнмайера.
В МИД России, комментируя украинские протесты, отметили, что Украина «вряд ли выдержит», если очередной «майдан» в стране приведёт к беззаконию.