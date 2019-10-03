Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест. Украинский лидер также призвал не поддаваться на провокации некоторых лиц.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — заявил он в видеообращении, которое опубликовал телеканал «112 Украина».

2 октября возле Верховной рады в Киеве прошёл митинг в знак протеста против согласования властями Украины формулы Штайнмайера.

В МИД России, комментируя украинские протесты, отметили, что Украина «вряд ли выдержит», если очередной «майдан» в стране приведёт к беззаконию.