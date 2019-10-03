Захарова прокомментировала протесты на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала украинские протесты из-за согласования формулы Штайнмайера, заявив, что Украина «вряд ли выдержит», если очередной «майдан» в стране приведёт к беззаконию. 
Захарова прокомментировала протесты на Украине
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Главное — оставаться в рамках правового поля, чтобы не переросло в очередную горячую фазу конфликта, мне кажется, сейчас уже Украина вряд ли выдержит, если очередной «майдан» приведёт снова к беззаконию», — заявила она, подчеркнув, что сейчас нужно все силы бросать на решение старых проблем, а не создавать новые. 

По её словам, очевидно, что сегодня нужно использовать все возможности и все шансы для реализации минских договорённостей во имя основной цели — урегулирования внутриукраинского конфликта.

Также Захарова заявила, что её «умиляет» критика реализации Минских соглашений со стороны сил, ассоциирующих себя с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 

2 октября в Киеве устроили митинг против согласования формулы Штайнмайера украинской стороной.

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