Захарова умилилась критике Минских соглашений сторонниками Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её умилил тот факт, что на Украине силы, ассоциирующие себя с экс-президентом Петром Порошенко, критикуют реализацию Минских соглашений.

Захарова прокомментировала критику и протесты на Украине в связи с согласованием Киевом формулы Штайнмайера по Донбассу.

«В демократическом государстве каждый имеет право на свою точку зрению и на формы её реализации или декларации. Если это всё в правовых рамках, почему бы какой-то части населения не выразить свою поддержку или свою неподдержку тем или иным решениям властей, шагам властей», — сказала она.

Она отметила, что представители стран нормандского формата однозначно выступили в поддержку итогов работы контактной группы по Донбассу, в частности по формуле Штайнмайера.

«Меня удивило и даже умилило, что против этого так или иначе и вообще против движения по пути реализации минских договорённостей выступили силы, которые ассоциируют себя с бывшим президентом Порошенко. Вот это умиляет», — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что минские договорённости были подписаны Порошенко и что саму команду экс-президента Украины обвиняли в том, что они «сдают позиции истеблишмента». По её словам, Порошенко на протяжении нескольких лет «доказывал, что, подписав минские договорённости, он позиции не сдал».

«Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы», — добавила Захарова.

Ранее партия Порошенко потребовала созвать СНБО Украины из-за согласования формулы Штайнмайера.