Захарова умилилась критике Минских соглашений сторонниками Порошенко

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её умилил тот факт, что на Украине силы, ассоциирующие себя с экс-президентом Петром Порошенко, критикуют реализацию Минских соглашений.
Захарова умилилась критике Минских соглашений сторонниками Порошенко
  • РИА Новости

Захарова прокомментировала критику и протесты на Украине в связи с согласованием Киевом формулы Штайнмайера по Донбассу.

«В демократическом государстве каждый имеет право на свою точку зрению и на формы её реализации или декларации. Если это всё в правовых рамках, почему бы какой-то части населения не выразить свою поддержку или свою неподдержку тем или иным решениям властей, шагам властей», — сказала она. 

Она отметила, что представители стран нормандского формата однозначно выступили в поддержку итогов работы контактной группы по Донбассу, в частности по формуле Штайнмайера.

«Меня удивило и даже умилило, что против этого так или иначе и вообще против движения по пути реализации минских договорённостей выступили силы, которые ассоциируют себя с бывшим президентом Порошенко. Вот это умиляет», — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что минские договорённости были подписаны Порошенко и что саму команду экс-президента Украины обвиняли в том, что они «сдают позиции истеблишмента». По её словам, Порошенко на протяжении нескольких лет «доказывал, что, подписав минские договорённости, он позиции не сдал». 

«Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы», — добавила Захарова.

Ранее партия Порошенко потребовала созвать СНБО Украины из-за согласования формулы Штайнмайера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить