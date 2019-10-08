Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
«Я вижу, как минимум три (варианта. — RT). Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — заявил Пристайко.
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