Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.

«Я вижу, как минимум три (варианта. — RT). Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — заявил Пристайко.

Третий вариант, по словам главы внешнеполитического ведомства, это «никогда больше не возвращаться к этой части Украины».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса.

Командование Вооружённых сил Украины перенесло разведение сил в Золотом с 7 на 9 октября.

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