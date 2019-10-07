На Украине анонсировали создание координационного центра в Донбассе

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса.
На Украине анонсировали создание координационного центра в Донбассе
  • © mil.gov.ua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур», — заявил Загороднюк во время рабочей поездки в район проведения Операции объединённых сил в Донбассе.

Он также отметил поддержку со стороны жителей подконтрольных Киеву территорий разведения сил в Золотом.

«Местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть», — подчеркнул украинский министр.

Ранее командование Вооружённых сил Украины перенесло разведение сил в Золотом с 7 на 9 октября.

В украинском МИД объяснили срыв договорённостей продолжающимися обстрелами населённых пунктов Золотое и Петровское.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили Киев в саботаже разведения сил в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить