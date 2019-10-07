На Украине анонсировали создание координационного центра в Донбассе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур», — заявил Загороднюк во время рабочей поездки в район проведения Операции объединённых сил в Донбассе.
Он также отметил поддержку со стороны жителей подконтрольных Киеву территорий разведения сил в Золотом.
«Местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть», — подчеркнул украинский министр.
Ранее командование Вооружённых сил Украины перенесло разведение сил в Золотом с 7 на 9 октября.
В украинском МИД объяснили срыв договорённостей продолжающимися обстрелами населённых пунктов Золотое и Петровское.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили Киев в саботаже разведения сил в Донбассе.