На Украине анонсировали создание координационного центра в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур», — заявил Загороднюк во время рабочей поездки в район проведения Операции объединённых сил в Донбассе.

Он также отметил поддержку со стороны жителей подконтрольных Киеву территорий разведения сил в Золотом.

«Местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть», — подчеркнул украинский министр.

Ранее командование Вооружённых сил Украины перенесло разведение сил в Золотом с 7 на 9 октября.

В украинском МИД объяснили срыв договорённостей продолжающимися обстрелами населённых пунктов Золотое и Петровское.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили Киев в саботаже разведения сил в Донбассе.