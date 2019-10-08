Три сценария: глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе. По его словам, это урегулирование в рамках минского процесса, продолжение тлеющего конфликта или же отказ от претензий на этот регион. Глава МИД отметил, что вся команда президента Владимира Зеленского работает над тем, чтобы добиться разрешения ситуации в рамках минских договорённостей. Однако накануне Киев заявил о срыве разведения сил, необходимого для реализации формулы Штайнмайера. По мнению экспертов, украинская сторона медленно и непоследовательно движется к урегулированию ситуации, поскольку на неё практически не оказывают давления третьи страны.

В Министерстве иностранных дел Украины видят три основных сценария развития ситуации в Донбассе: продолжение минского процесса, затягивание урегулирования и отказ от претензий на этот регион. Такое заявление в эфире телеканала ICTV сделал глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

«Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика — тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — заявил министр.

«И третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — добавил Пристайко.

По его словам, сейчас президент Владимир Зеленский и его политическая команда «пытаются всё-таки закончить» работу своих предшественников, начиная с минских договорённостей. Глава МИД отметил, что если соглашения всё же не будут выполнены, Киев может обратиться за поддержкой к международному сообществу.

«С тем, что нам нужна, наверное, миссия по поддержанию мира между нами, а лучше — на всей оккупированной территории», — цитирует политика ТАСС. Однако на данный момент Украина не готова к такому сценарию, добавил Пристайко.

Комментируя это заявление, политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что такая риторика призвана успокоить националистов, выступающих против Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

«В данном случае глава МИД Украины пытается успокоить радикальную часть украинского общества и разъяснить позицию офиса украинского президента. Мы видим, что новая украинская власть идёт по пути несоблюдения Минских соглашений и сам глава государства высказывает мысли, противоречащие реализации формулы Штайнмайера», — полагает собеседник RT.

Так, Зеленский отмечал, что закон об особом статусе Донбасса будет соответствовать Конституции Украины. Однако речь в Минских соглашениях идёт о том, что особый статус будет предусмотрен именно в основном законе страны.

Разрушенное после обстрела ВСУ здание в Новоазовского района Донецкой области

© Сергей Аверин/РИА Новости

«Выгодно перекладывать на Зеленского»

Уже неделю на Украине активно продолжается широкая дискуссия вокруг исполнения формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом. 1 октября контактные группы, включая представителей Киева, подписали соглашение, согласно которому украинская сторона имплементирует эту формулу.

Также по теме «Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Штайнмайера Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласованием формулы Штайнмайера Украина «признаёт особое право народа...

Она заключается в определённом порядке исполнения части минских договорённостей. Речь идёт о проведении местных выборов. Так, стороны конфликта должны развести силы на протяжении всей линии соприкосновения, затем в Донбассе должны пройти местные выборы по украинскому законодательству и в этот же день начнёт временно действовать закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой области.

После выборов Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выпустит доклад об этих выборах. Если ОБСЕ признает их легитимными и законными, то закон об особом статусе будет действовать на постоянной основе. Затем Украина восстановит контроль над границей с Россией.

Эти договорённости были достигнуты ещё в 2016 году, однако Украина с ними согласилась лишь 1 октября 2019-го. Решение приветствовали как страны нормандского процесса — Россия, Германия, Франция — так и другие, включая США и Великобританию. Однако на самой Украине согласование этого документа вызвало волну бурных протестов.

Националисты и представители правой оппозиции, среди которых и экс-президент Пётр Порошенко, вышли на улицы Киева и других городов с требованием отказаться от формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом. Радикалы называют эти соглашения «капитуляцией».

Примечательно, что Порошенко сам подписал эти договорённости, будучи главой государства. На этот факт обратил внимание и сам автор формулы, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он отметил, что в 2016 году, в его бытность главой МИД ФРГ, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе практически не двигались, в связи с чем он предложил перейти от существенных шагов к небольшим, которые проще реализовать.

«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — пояснил он.

Штайнмайер также отверг появившиеся тезисы о том, что Россия якобы оказывала влияние на содержание этой формулы. В частности, националисты утверждают, что именно Москва стоит за содержащимися в ней формулировками.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в своё время Порошенко, соглашаясь с формулой Штайнмайера, сделал это под давлением сложившейся в стране ситуации, однако сейчас экс-президенту выгодно сменить позицию.

«Формула Штайнмайера, действительно, очень выгодна Украине, — сказал Брутер в беседе с RT. — Но внутренняя ситуация предполагает, что любой украинский руководитель не заинтересован такое подписывать и реализовывать. Поэтому Порошенко сейчас выступает против формулы. Сейчас ему выгодно перекладывать свою ответственность на Зеленского».

«Срывают выполнение договорённостей»

1 октября Украина и самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики договорились развести силы в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. Сообщалось, что если ранее начало разведения сил увязывалось с неделей «тишины» после последнего обстрела, то в этот раз независимо от этого была назначена дата 7 октября.

Также по теме Развод по-киевски: на Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Он...

Однако в этот день отвода войск не произошло. Сначала националисты из добровольческого полка «Азов» заявили, что якобы по просьбе местных жителей они отказываются уходить из Золотого, также отвергая и формулу Штайнмайера, и минские договорённости. Затем Пристайко заявил, что разведение силы было сорвано из-за того, что не прошла неделя с последнего обстрела.

«К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнётся на седьмой день после того, как не будет обстрелов. Нам надо ждать, пока настанет следующий период в семь дней, что докажет, что у сторон серьёзные намерения», — сказал он.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, такие действия стали результатом либо невнимательности украинской стороны к договорённостям, либо их намеренным срывом.

«Сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках «Петровское-Богдановка» и «Золотое», или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей» — приводит её слова пресс-служба МИД республики.

В ЛНР же связали отказ Киева от разведения с националистами, которые мешают этому разведению.

«Самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договорённости о разведении… Главная причина — радикалы, мешающие разведению. Что с ними делать, у Зе (Владимира Зеленского. — RT) ещё не решили, но решать придётся», — сказал представитель ЛНР республики Родион Мирошник.

Позднее телеканал «112 Украина» сообщил, что в командовании ВСУ решили начать разведение сил 9 октября в 12:00. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе подтвердили готовность ополченцев возобновить отведение сил 9-го числа.

Комментируя развитие ситуации, Владимир Брутер констатировал, что Украина двигается по пути реализации соглашений медленно и непоследовательно. По его мнению, это в частности связано с недостаточным давлением со стороны других стран.

«Он (Зеленский. — RT) не должен идти на серьёзные уступки, и от всех уступок внутри Украины будут его по возможности отговаривать, — подчеркнул эксперт. — Ждать, что Киев будет выполнять уже достигнутые соглашения в том виде, в котором иногда считают в России, — излишний оптимизм. Если Киев что-то и сделает, то только под очень серьёзным давлением».