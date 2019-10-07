Штайнмайер оценил согласованную контактной группой по Донбассу формулу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время официального визита в Грузию прокомментировал согласованную 1 октября всеми членами контактной группы по Донбассу формулу Штайнмайера.

«Что же касается формулы Штаймайера, то она три года назад была согласована на уровне высокого саммита с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии... Может быть, это уже не столь актуально, однако содержание остаётся содержанием», — приводит ТАСС его слова.

Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.

Позднее Киев опубликовал письмо о согласовании документа.

США и Великобритания поприветствовали это решение.