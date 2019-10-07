Штайнмайер оценил согласованную контактной группой по Донбассу формулу

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время официального визита в Грузию прокомментировал согласованную 1 октября всеми членами контактной группы по Донбассу формулу Штайнмайера.
Штайнмайер оценил согласованную контактной группой по Донбассу формулу
  • © Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

«Что же касается формулы Штаймайера, то она три года назад была согласована на уровне высокого саммита с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии... Может быть, это уже не столь актуально, однако содержание остаётся содержанием», — приводит ТАСС его слова.

Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера

Позднее Киев опубликовал письмо о согласовании документа. 

США и Великобритания поприветствовали это решение.

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