Штайнмайер оценил согласованную контактной группой по Донбассу формулу
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«Что же касается формулы Штаймайера, то она три года назад была согласована на уровне высокого саммита с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии... Может быть, это уже не столь актуально, однако содержание остаётся содержанием», — приводит ТАСС его слова.
Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.
Позднее Киев опубликовал письмо о согласовании документа.
США и Великобритания поприветствовали это решение.