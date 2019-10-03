Британия приветствовала согласование формулы Штайнмайера в Минске

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Лондон приветствует согласование формулы Штайнмайера представителями контактной группы по Донбассу во время встречи в Минске, которое подтверждает стремление сторон к достижению мира на востоке Украины, заявили в МИД Британии.

«Великобритания приветствует заявления правительств Украины и России, подчёркивающие стремление к достижению мира на востоке Украины, и приветствует дальнейший взаимный вывод украинских и поддерживаемых Россией сепаратистских военных объединений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер при этом отметил «явное стремление» лидера Украины Владимира Зеленского к поиску дипломатического решения конфликта.

«Великобритания разделяет мнение украинского правительства, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях. Это предполагает настоящее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и журналистов», — подчеркнул он.

Ранее МИД Франции отметил прогресс в переговорах по Донбассу, который удалось достичь на встрече контактной группы в Минске.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал согласование формулы Штайнмайера достижением консенсуса с точки зрения установления порядка.

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