В МИД Франции оценили прогресс в переговорах по Донбассу

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Министерство иностранных дел Франции приветствовало прогресс, который был достигнут на встрече контактной группы по Донбассу в Минске.
В МИД Франции оценили прогресс в переговорах по Донбассу
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства. 

«Франция приветствует этот прогресс, которому способствовали интенсивные переговоры, проведённые в последние недели в рамках так называемого нормандского формата между Францией, Германией, Украиной и Россией», — заявили в МИД.

Также в Париже сообщили, что в настоящее время сложились условия для проведения саммита с участием лидеров стран нормандского формата — Германии, Франции, Украины и России.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также сообщила о предпосылках для проведения саммита в нормандском формате. Она заявила о желании назначить дату встречи.

Полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов проинформировал, что все участники контактной группы по Донбассу согласовали формулу Штайнмайера.

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