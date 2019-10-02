Меркель оценила возможность снятия санкций с России

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящее время рано говорить об отмене антироссийских санкций. Таким образом она прокомментировала согласование формулы Штайнмайера участниками контактной группы в Минске.
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
  • Reuters

«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но ещё много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — цитирует её РИА Новости

При этом она уточнила, что есть предпосылки для проведения в Париже саммита в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, ФРГ и Франции. Меркель сообщила о желании «назначить дату» встречи.

Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что все участники переговоров согласовали формулу Штайнмайера, позволяющую начать процедуру имплементации закона об особом статусе Донбасса.

Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал это заявление. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить