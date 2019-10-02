Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
  • РИА Новости

«Насчёт формулы Штайнмайера. Там не без проблем. Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали формулу Штайнмайера. Правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договорённостями все подписи стоят на одном листе. Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так», — сказал Лавров.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера, которая позволяет начать процедуру введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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