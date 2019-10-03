США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске

Короткая ссылка
США приветствует прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.
США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске
  • Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото / © Kholodovsky / wikipedia.org

«Приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над её международными границами», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее МИД Франции отметил прогресс в переговорах по Донбассу, которого удалось достичь на встрече контактной группы в Минске.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал согласование формулы Штайнмайера достижением консенсуса с точки зрения установления порядка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить