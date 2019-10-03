США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске

США приветствует прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.

«Приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над её международными границами», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее МИД Франции отметил прогресс в переговорах по Донбассу, которого удалось достичь на встрече контактной группы в Минске.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал согласование формулы Штайнмайера достижением консенсуса с точки зрения установления порядка.