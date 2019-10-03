США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске
- Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото / © Kholodovsky / wikipedia.org
«Приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над её международными границами», — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее МИД Франции отметил прогресс в переговорах по Донбассу, которого удалось достичь на встрече контактной группы в Минске.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал согласование формулы Штайнмайера достижением консенсуса с точки зрения установления порядка.