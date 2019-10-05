Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По моему глубокому убеждению, сейчас инициатива разведения сил по всей линии соприкосновения — это страшная ошибка. Потому что у нас позиции ВСУ оснащены, мы входим в зиму», — отметил он.
По его словам, в настоящий момент у ВСУ есть отстроенные фортификационные сооружения, а «выводить войска в чистое поле смертельно опасно».
Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что ВС страны технически готовы к разведению сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе.