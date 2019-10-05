Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выступает против разведения сил в Донбассе по всей линии соприкосновения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По моему глубокому убеждению, сейчас инициатива разведения сил по всей линии соприкосновения — это страшная ошибка. Потому что у нас позиции ВСУ оснащены, мы входим в зиму», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент у ВСУ есть отстроенные фортификационные сооружения, а «выводить войска в чистое поле смертельно опасно».

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что ВС страны технически готовы к разведению сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе.

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