В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, несмотря на то что Москва имеет «определённое влияние» на эти регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определённое влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности Кремля гарантировать отведение сил ДНР и ЛНР от линии соприкосновения в Донбассе.

Он напомнил, что Россия наряду с Германией и Францией выступает в качестве гаранта выполнения Минских соглашений и заинтересована в выполнении всех договорённостей.

«Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в своё время, которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырёх, — чтобы все эти мероприятия выполнялись», — добавил он.

При этом Песков ещё раз подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.

Ранее в Киеве заявили, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.