Зеленский: разведение сил в Донбассе возможно только одновременно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе должно происходить одновременно.
Зеленский: разведение сил в Донбассе возможно только одновременно
  • РИА Новости

«Мы будем разводить одновременно. И потому мы не разводим (в Петровском. — RT), потому что в Золотом были выстрелы», — приводит слова Зеленского «СТРАНА.ua».

Он отметил, что разведение сил в населённых пунктах будет реализовано только при условии соблюдения режима тишины там в течение не менее недели. Данное требование соблюдено в Петровском, но не в Золотом. 

Ранее Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате зависит от разведения сил в Донбассе.

9 октября в самопровозглашённой ЛНР заявили о срыве украинскими силовиками отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе, в ДНР — о срыве утверждённого контактной группой плана-графика по разведению сил в районе Петровского.

Позднее Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого заявили, что условия для саммита в нормандском формате были выполнены после того, как «трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта».

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