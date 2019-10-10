Зеленский заявил, что без разведения сил не будет нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате зависит от разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе, сообщает «СТРАНА.ua».

«Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, разведения не будет​​​. Не будет разведения — не будет нормандского формата», — заявил он.

Также Зеленский отметил, что разведение войск — это уже давно заключённые договорённости, которые надо выполнять.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили о срыве украинскими силовиками отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе, в ДНР — о срыве утверждённого контактной группой плана-графика по возобновлённому разведению сил в районе Петровского.

Позднее Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого оценили возможность проведения нормандской встречи.

Стороны заявили, что условия для такого саммита были выполнены после того, как «трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта».