Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

«Если мы о чём-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить... Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам: если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все — перед украинским народом», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, именно украинское правительство должно предложить народу лучшие варианты решения сложившейся ситуации.

Вместе с этим он отметил, что «эта формула Штайнмайера была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее».

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не будет реализована.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.