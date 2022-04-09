«Опасные и провокационные действия»: в России рассказали о последствиях поставок оружия США на Украину

Продолжение поставок оружия киевскому режиму может привести Соединённые Штаты и Россию к «прямой военной конфронтации». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее в США сообщили, что поставляют ВСУ и националистическим формированиям Украины противотанковые и переносные зенитные комплексы, беспилотники, гранатомёты и стрелковое вооружение.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что продолжающиеся поставки американского оружия на Украину могут спровоцировать «военную конфронтацию» между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение дипломат озвучил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Мы предостерегаем: такие действия опасны и провокационны, поскольку направлены против нашего государства. Они могут привести США и Российскую Федерацию на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки вооружений и военной техники со стороны Запада, осуществляемые транспортными колоннами через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооружённых сил», — подчеркнул Антонов.

По словам российского дипломата, США и западные государства «непосредственно вовлечены в происходящие события» и провоцируют «дальнейшее кровопролитие», продолжая «накачивать Украину оружием и боеприпасами». При этом Антонов напомнил, что «военное освоение» Украины странами НАТО началось ещё до спецоперации РФ: США и их европейские союзники «наводняли» своими вооружениями киевский режим на фоне объявленных президентом Украины Владимиром Зеленским планов «заполучить ядерное оружие».

Также по теме Заинтересованная сторона: почему в конгрессе США призвали расширить поставки оружия на Украину Американские конгрессмены требуют от Джо Байдена нарастить поставки военной помощи Украине. В письменном обращении к президенту США...

Комментируя высказывание Антонова, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва подаёт сигнал Вашингтону о недопустимости «игры на грани стратегического фола».

«Я полностью разделяю озабоченность Антонова. Считаю, что это провокационно, причём провокационно в глобальном смысле. Если Вашингтон не изменит свою политику, это будет действительно новый этап эскалации международной напряжённости. Мы подаём сигнал, что это игра на грани стратегического фола и огромной военной проблемы международного масштаба», — сказал Карасин в интервью RT.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал предположение, что Москва дала понять Вашингтону, что не собирается терпеть дальнейшие поставки оружия на Украину в сопровождении американских военнослужащих.

«Россия до последнего времени избегала нанесения подобного рода ударов, понимая, что они могут быстро привести к эскалации конфликта, которая непосредственно столкнёт вооружённые силы России и НАТО. Заявление Антонова я расценил бы как последнее предупреждение США перед тем, как Россия может осуществить соответствующий удар», — сказал Васильев в комментарии RT.

«Разведка боем»

В ближайшее время в рамках нового пакета ассигнований, утверждённого президентом США Джо Байденом, Пентагон планирует направить Киеву сто барражирующих боеприпасов Switchblade. Данный тип беспилотных аппаратов помещается в обычный рюкзак и предназначен для уничтожения малоразмерных целей.

При этом Киев продолжает призывать Запад оказать более широкую военно-техническую поддержку и передать ВСУ средства ПВО, артиллерийское и противокорабельное оружие, самолёты, БПЛА и системы наблюдения.

Американские барражирующие снаряды Switchblade

AP

© Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps

Стоит отметить, что 6 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс оказания военной помощи киевскому режиму.

При этом в середине марта Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $800 млн, который предусматривает поставку Киеву 800 ПЗРК Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, тысячу лёгких противотанковых орудий, 6 тыс. противотанковых систем AT-4, 100 тактических БПЛА, 100 гранатомётов, 5 тыс. винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулемётов и 400 дробовиков с боеприпасами.

«Помощь будет оказана в виде прямых поставок вооружения от американского Минобороны Вооружённым силам Украины, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России», — говорилось в заявлении Белого дома.

Также по теме «Лукавая структура»: какое место может занять Россия в новой стратегической концепции НАТО Стратегическую концепцию НАТО необходимо обновить и чётко указать в ней, что Россия представляет собой главную угрозу безопасности...

В администрации Байдена считают, что военные США передают Украине «наиболее действенное оружие». Вместе с тем на официальном уровне Белый дом отрицает, что поставки вооружений киевскому режиму могут обернуться противостоянием между Соединёнными Штатами и РФ.

«Он (Байден. — RT) ясно дал понять, что с предоставлением воздушных судов связаны трудности логистического характера. И он не станет принимать решения, которые приведут к прямому конфликту между вооружёнными силами США и России», — заявила 30 марта в ходе пресс-брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Как полагает Владимир Васильев, сейчас власти Соединённых Штатов обсуждают различные сценарии противодействия России, вплоть до ввода на Украину войск под эгидой НАТО или военных формирований стран — членов альянса. По словам эксперта, часть американской элиты, по всей видимости, «ищет различные формы конфронтации с Россией».

«В США есть определённые силы, которые готовы, что называется, производить разведку боем и отправлять военнослужащих Соединённых Штатов и НАТО на Украину. С точки зрения этой части руководства США вполне нормально, если произойдут различного рода боестолкновения с частями российской армии, но в ограниченном масштабе и контролируемой форме. Но это очень опасное заблуждение», — говорит Васильев.

Военный груз, поставленный Украине из США

AP

© Efrem Lukatsky

Аналогичного взгляда на ситуацию придерживается и эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. По его мнению, далеко не все госдеятели США и других стран НАТО осознают печальные последствия военной конфронтации с Россией.

«Западные страны по факту уже участвуют в вооружённой борьбе с российскими войсками. Причём это не только тысячи отправленных на Украину наёмников. Я просто напомню, что, по информации наших журналистов, в Мариуполе вместе с украинскими националистами заблокированы офицеры некоторых стран НАТО. Но нас это не пугает и не останавливает. Западу необходимо понимать, что для России присутствие военнослужащих Альянса на Украине не является препятствием при выполнении поставленных задач», — подчеркнул Костикин в разговоре с RT.

«Оркестрируемое накачивание»

Опрошенные RT эксперты полагают, что Соединённые Штаты продолжат провоцирующие российские удары поставки оружия на Украину, но с большой вероятностью их сопровождение будет осуществляться ЧВК, наёмниками, либо военнослужащими европейских государств.

Как пояснил Васильев, поставки оружия Украине — наиболее действенный для США способ поддержки киевского режима. Стратегическая цель Вашингтона, с точки зрения эксперта, заключается в том, чтобы не допустить потерю ориентированной на Запад Украины и затянуть сцецоперацию ВС РФ. Поэтому Белый дом экспериментирует с различными формами военной помощи.

Также по теме Плацдарм для угроз: как в Прибалтике пытаются использовать ситуацию на Украине для оправдания русофобской политики Вильнюс и Рига объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Москвой из-за ситуации на Украине. Министр иностранных дел...

«Дальнейшее развитие ситуации, о которой говорил Антонов, будет зависеть от того, в каком количестве и какие типы вооружений будут дальше поставляться США», — рассуждает Васильев.

При этом, по словам Николая Костикина, у российской армии есть все необходимые разведывательные и технические возможности, чтобы фиксировать поставки вооружений на Украину, отслеживать перемещение иностранных конвоев по стране и потом уничтожать их.

Эксперт напомнил, что официальные лица РФ предупреждали США и другие западные страны о готовности противодействовать накачиванию киевского режима оружием.

Так, в середине марта в эфире Первого канала заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что американские конвои с оружием для ВСУ являются законными целями для российской армии.

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели. Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и так далее», — сказал Рябков.

Однако, как констатировал замминистра иностранных дел РФ, Вашингтон не воспринял предупреждение Москвы, стремясь продолжить линию максимального нагнетания ситуации.

Трофейное американское оружие, поставленное ранее ВСУ

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По мнению Костикина, накачиванием оружия киевского режима Соединённые Штаты целенаправленно провоцируют дальнейшую эскалацию насилия, не заботясь о будущем Украины и Европы, куда по криминальным схемам легко могут утечь ПЗРК, ПТРК и другое летальное вооружение.

«Я не уверен, что все анонсированные объёмы военной помощи Украине дойдут до потенциальных получателей, но какая-то часть оружия, конечно же, может попасть в руки украинским формированиям. Поставками оружия на Украину США реализуют свою давнюю политику, которая заключается в том, чтобы сеять хаос кровопролития. Поэтому по крайней мере сейчас американцы готовы кого угодно подставлять под удар, если эти жертвы будут способствовать продвижению их политических целей», — резюмировал Костикин.