Второй Афганистан: зачем США продолжают накачивать Украину оружием

США по просьбе украинской стороны передадут Киеву сто барражирующих снарядов Switchblade, заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Кроме того, по её словам, уже изучается вопрос по следующему пакету военной помощи. Между тем, по данным СМИ, Киев вновь запросил у Вашингтона военные самолёты. Однако в Белом доме подчёркивают, что Соединённые Штаты не намерены принимать такие решения, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. С точки зрения аналитиков, США в геополитическом плане выгодно затягивание конфликта на Украине. Кроме того, как считают эксперты, масштабные военные действия в республике приносят дивиденды и американскому оружейному лобби.

Соединённые Штаты направят Украине сто барражирующих снарядов Switchblade в рамках военной помощи. Об этом на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил палаты представителей заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Мы концентрировали внимание на её (системы Switchblade. — RT) потенциале. И мы чётко и ясно восприняли сигнал от наших украинских коллег о том, что это требуется. Мы обязались передать сто тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских ассигнований (на военную помощь Киеву. — RT). Так что украинцев мы услышали и подошли к вопросу очень серьёзно», — сказала она.

Помимо этого, по её словам, изучается вопрос о содержании следующего пакета военной помощи, оказание которой, как допускает Вашингтон, может растянуться на неопределённый срок.

Switchblade, которые производятся американской компанией AeroVironment, являются, по сути, беспилотниками-камикадзе, так как используются для подрыва целей. Эти аппараты оснащены камерой, системами наведения и взрывчаткой. Снаряды имеют две модификации. Первая — Switchblade-300 — представляет собой компактное устройство весом 2,5 кг, которое помещается в обычный рюкзак и предназначено для уничтожения мелких целей. Оно может находиться в воздухе до 15 минут, преодолев за это время расстояние в почти 10 км (6 миль). Скорость полёта — около 100 км/ч (63 мили/ч).

Вторая модификация — Switchblade-600 — представляет собой уже более крупный аппарат массой 54,4 кг. Скорость полёта составляет 113 км/ч (70 миль/ч), а длительность — до 40 минут. Дистанция полёта от точки запуска — более 40 км. Switchblade-600 может использоваться также для поражения бронированной техники.

В то же время эксперты считают, что применение этих снарядов будет осложнено необходимостью постоянно корректировать их работу с помощью других БПЛА.

«Как показала практика, такого рода боеприпасы используются обычно в связке с другими беспилотниками, как это было в Сирии, Ливии и Карабахе. То есть Switchblade нужно обеспечивать целеуказание с воздуха. За это отвечает другой беспилотник-разведчик, который обычно идёт с ним в тандеме. У Switchblade достаточно короткое время подлёта к цели, поэтому ему нужна стопроцентная гарантия нахождения цели в зоне его поражения. Искать цель силами лишь Switchblade затратно и неэффективно. Однако его «наводчиков», естественно, будут сбивать», — пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

Больше оружия

Между тем 30 марта телекомпания CNN со ссылкой на документ, который попал в её распоряжение, сообщила, что украинская делегация, прибывшая на этой неделе в Вашингтон, передала в конгресс перечень из 17 пунктов по вооружению и военной технике, которую Киев желает получить от США. В списке оказался и самолёт-штурмовик российского производства Су-25.

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Стоит напомнить, что Соединённые Штаты неоднократно заявляли об отсутствии планов передавать Украине военные самолёты, поскольку такой шаг может привести к прямому военному конфликту с Россией. Об этом, в частности, говорила 30 марта на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Он (Байден. — RT) ясно дал понять, что с предоставлением воздушных судов связаны трудности логистического характера. И он не станет принимать решения, которые приведут к прямому конфликту между вооружёнными силами США и России», — сказала она.

По словам Бедингфилд, США и так предоставляют Украине «беспрецедентный объём помощи в сфере обеспечения безопасности».

«То, что по оценкам наших военных сил, является наиболее действенным оружием в условиях боевых действий на Украине», — пояснила чиновница.

Однако в украинской делегации придерживаются иного мнения. Как передаёт CNN, в Киеве считают, что нынешняя военная помощь со стороны Вашингтона «по-прежнему далека от удовлетворения потребностей Украины».

Против мира

В России продолжающуюся накачку Украины американским оружием расценивают как нежелание Вашингтона способствовать урегулированию ситуации в стране. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поставки вооружения и создание на территории Украины военной инфраструктуры во многом стали предпосылками нынешнего кризиса в стране.

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, «накачивали» Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру. Это угрожало безопасности России и являлось серьёзным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других», — сказал Лавров китайскому агентству «Синьхуа» 31 марта.

Switchblade-300

© U.S. Army AMRDEC

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Соединённые Штаты «не готовы говорить конкретно о возможности стать гарантом безопасности для Украины».

«Ещё есть вопросы, кто за войну? Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит», — подчеркнула дипломат в своём Telegram.

Вместо этого, с её точки зрения, американские власти желают заниматься поставками оружия, биолабораториями и «ручным управлением марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии».

Таким образом, Захарова прокомментировала заявление Кейт Бедингфилд от 29 марта о том, что ей неизвестны конкретные детали «касательно каких-либо обсуждений по гарантиям безопасности».

«Отчасти (усилия США состоят в. — RT) предоставлении оружия, которое мы поставляем; отчасти — в педалировании санкций и издержек для России», — уточнила Бедингфилд направления поддержки США Украины.

Подпитка конфликта

Как отмечают опрошенные RT аналитики, Соединённые Штаты всячески стремятся поддерживать боевые действия на Украине, растягивая их во времени, чтобы нанести тем самым России как можно больший ущерб.

«Вашингтон отправляет Киеву всё новое оружие, так как пытается превратить Украину во второй Афганистан. Чтобы Москва там несла издержки, экономические и военные, с последующей дестабилизацией уже внутри самой РФ. К тому же американцам нужно продемонстрировать, что они якобы активно поддерживают украинцев, а уж как ВСУ будут распоряжаться этим оружием, их не волнует», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эту же точку зрения разделяет и политолог-американист Дмитрий Дробницкий. При этом, по его словам, у США, помимо затягивания российской спецоперации, есть еще и другая задача.

«Речь идёт о накачивании Украины разного рода противотанковыми комплексами, гранатомётами, стрелковым оружием, чтобы перевести потом всё сопротивление страны в подполье. Задача — сотворить на территории Украины перманентный хаос, контролировать который никто не сможет. Под это же, кстати, и вся неонацистская идеология заточена, которую подогревали с Запада», — сказал RT эксперт.

Вдобавок, по его словам, за постоянную подпитку конфликта выступает ещё и оружейное лобби, которому выгодно наращивание поставок в горячую точку.

«Вопрос в том, сколько денег получили посредники в Вашингтоне и на Украине. Обычно такого рода оружейные поставки идут через не самых честных бизнесменов, которые, в свою очередь, делают откаты конгрессменам», — сказал Дробницкий.

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К тому же, добавил он, поставляя оружие Украине, США поддерживают видимость помощи сражающейся демократии, образ которой всегда используют в качестве инструмента для достижения своих интересов.

В связи с этим, считает Константин Блохин, США будут как можно дольше уклоняться от предложений стать гарантом безопасности для Украины. Проблема ещё и в том, что если в итоге они всё же решатся занять такую позицию, то возникнет гипотетическая возможность вовлечения их в конфликт с Россией.

«И украинцы это понимают. Поэтому они пытаются добиться того, чтобы гарантом безопасности выступала не только Россия, а чуть ли не весь Запад, которому это совершенно не нужно», — резюмировал эксперт.