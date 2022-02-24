«Та самая красная черта»: почему России пришлось начать спецоперацию на Украине

Владимир Путин подчеркнул, что российская военная спецоперация на Украине стала вынужденным шагом, поскольку Москве не оставили шансов на другое развитие событий. По словам президента, для России были созданы такие риски в области безопасности, что другая реакция была невозможна. Ранее постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН констатировал, что корень текущего кризиса кроется в действиях Киева, который много лет саботировал свои прямые обязательства по Минским соглашениям. Дипломат добавил, что на Западе использовали Донбасс в качестве разменной монеты, а затем не услышали объяснений России по поводу решения признать суверенитет ДНР и ЛНР. Эксперты отмечают, что западные страны потребительски отнеслись к Украине, а США в результате возникшей ситуации вновь поставили европейцев в затруднительное положение.

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой, поскольку Москве «не оставили никаких шансов поступить иначе». Об этом в четверг, 24 февраля, заявил Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

По его словам, для РФ были созданы такие риски в сфере безопасности, что отреагировать иными средствами было невозможно. «Честно говоря, я даже удивлён. Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу, — констатировал президент. — Могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что причиной кризиса на Украине стало в первую очередь нежелание киевского руководства выполнять взятые на себя обязательства по отношению к Донбассу.

«Корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины — в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер», — заявил Небензя.

По его словам, за всё время с момента заключения соглашений Киев так и не удосужился наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и предоставить Донбассу особый статус. И в этом, добавил постпред РФ, вина не только украинских властей, но и их западных покровителей.

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Напомним, во время очередных переговоров в нормандском формате в ноябре 2021 года Франция и Германия заявили, что киевские власти считают неприемлемым прямой диалог с ДНР и ЛНР. Их позиция стала известна после того, как МИД РФ опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как пояснили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве, решение пойти на такой шаг было продиктовано постоянным искажением позиции России и её роли во внутриукраинском урегулировании.

«Создаётся впечатление, что речь опять же идёт о попытке создать условия для радикального пересмотра комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять», — говорилось в ответе Лаврова европейским коллегам.

Выступая в ООН, Василий Небензя подчеркнул, что на Западе не услышали объяснений руководства РФ по поводу решения признать суверенитет ДНР и ЛНР. Он также назвал удивительным равнодушие западных стран к страданиям четырёх миллионов человек, проживающих в Донбассе.

«Для вас жители Донбасса — исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижения блока НАТО к её границам. Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций. Для нас это и украинский народ, страдающий под гнётом майданной власти», — подчеркнул Небензя.

При этом, по его словам, Запад не сможет понять мотивы действий России до тех пор, пока не сменит «геополитическую оптику».

Пострпред РФ при ООН Василий Небензя

AFP

© TIMOTHY A. CLARY

За счёт Украины

Между тем в США усмотрели в обращении руководства ДНР и ЛНР к России за помощью в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины пример «операции под чужим флагом». Об этом во время брифинга 23 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как мы говорили с самого начала, будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали увидеть, и на случай которых разработали план действий. Это один из примеров», — заявила Псаки.

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По её словам, Вашингтон продолжит указывать на то, что считает подобными операциями или усилиями по распространению дезинформации. При этом Псаки повторила, что США не планируют отправлять свои войска на Украину.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS 23 февраля отметил, что считает консолидацию США и европейских стран против России успехом американской дипломатии на фоне украинского кризиса.

«Дипломатия добилась значительных результатов в деле сплочения мира, Соединённых Штатов и Европы в противостоянии российской агрессии», — заявил Блинкен.

По его словам, Вашингтон совместно с союзниками потратил несколько месяцев на то, чтобы «подготовить крайне серьёзные последствия для России». После чего пригрозил РФ, что в случае дальнейшей «агрессии» Россия будет платить за это «долгое-долгое время».

Американские предсказания

Стоит отметить, что о планах России организовать «операцию под чужим флагом» США заговорили ещё в середине января. Так, 14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во время брифинга, что провести подобную операцию на Украине якобы может группа неких оперативников.

«Российские агенты уже заняли свои позиции на Украине для проведения так называемой операции под чужим флагом, которая должна выглядеть как нападение на русскоговорящих на Украине, что опять же станет поводом для вторжения», — сказал Кирби.

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В свою очередь, Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля и вовсе заявил, что Россия будет готова пойти на инсценировку удара по самой себе или даже задействовать химическое оружие, чтобы сфабриковать предлог для ввода российских войск на Украину.

Вместо этого руководство ДНР и ЛНР, чей суверенитет был признан Москвой 21 февраля, напрямую обратилось к российским властям за помощью в отражении агрессии со стороны Киева. В связи с этим обращением президент РФ принял решение о проведении специальной военной операции. По словам Владимира Путина, сделано это было в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля договоров о дружбе и взаимопомощи с республиками.

«Её (спецоперации. — RT) цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации... Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня», — пояснил Путин.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва не может допустить военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.

«Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны — это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа… Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они её перешли», — заявил глава РФ.

Военные НАТО

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

Потребительское отношение

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США и их союзники к ситуации на Украине отнеслись довольно потребительски: ежедневно нагнетая обстановку и накачивая страну оружием, в западных столицах предпочитали закрывать глаза на то, какое влияние это оказывает на благосостояние Украины в целом и её жителей в частности.

«США преследуют геополитические цели. Ведь началось всё с событий 2014 года, когда и США, и ЕС поддержали антиконституционный переворот на Украине. Поэтому сегодня Запад закрывает глаза на происходящее в Донбассе, в том числе и на откровенный геноцид местного населения, так как это не соответствует их интересам», — сказал эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

В свою очередь, по словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, на Западе готовы поддерживать Украину только дистанционно, «забрасывая» её деньгами и оружием.

«Вся ситуация показывает плохо скрываемое двуличие наших американских партнёров, которые, с одной стороны, всячески подталкивали теряющих почву под ногами украинских нацистов на обострение ситуации в Донбассе, а с другой — сразу заявили, что воевать за своего квази-союзника не будут», — отметил собеседник RT.

При этом эксперт подчеркнул, что США, запустив кампанию по эскалации ситуации вокруг Украины, тем самым подставили своих европейских союзников. Ведь теперь боевые действия ведутся уже непосредственно под боком у Европы, а Вашингтон наблюдает за этим со стороны.

США уже не в первый раз ставят в затруднительное положение европейцев, отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Стоит только вспомнить вывод, а по факту бегство американского контингента из Афганистана. Тогда Вашингтон оставил союзников расхлёбывать последствия в виде потока беженцев в одиночку. Но прошлые ошибки, судя по всему, ничему не учат Брюссель», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Теперь же, по его мнению, сроки наступления разрядки ситуации с Украиной будут зависеть от итогов спецоперации России.

«На данный момент мы находимся в эпицентре таких тектонических процессов, которые не завершатся в одночасье. Но я очень надеюсь, что никакой большой войны не будет, и военная операция по принуждению Украины к миру, её денацификации и демилитаризации закончится в кратчайшие сроки и с минимальными потерями», — сказал Данюк.

Дмитрий Евстафьев считает, что этому процессу может способствовать возвращение Украины в статус внеблокового и нейтрального государства. «Это создаст новую политическую атмосферу в Европе и может поспособствовать возврату НАТО и США к диалогу с Россией по гарантиям безопасности», — подытожил аналитик.