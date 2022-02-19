«Примитивный и грубый цинизм»: почему США отрицают геноцид русскоязычного населения в Донбассе

США демонстрируют не просто двойные стандарты, но грубый цинизм, подвергая сомнению факт геноцида русских в Донбассе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что таким образом американцы обесценивают свои лозунги о высшей ценности прав человека и поддерживают политику выдавливания русскоязычного населения. Ранее постпредство РФ при ООН распространило среди государств — членов Совбеза ООН собранные Следкомом и RT факты о преступлениях украинских военных. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва лишь пытается придумать предлог для вторжения на Украину. По мнению экспертов, признание преступлений Киева против собственных граждан не соответствует интересам Вашингтона, поэтому США и дальше будут закрывать глаза на действия украинских властей.

Попытки США не признавать геноцид русских в Донбассе являются проявлением грубого цинизма и двойных стандартов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, подобные замечания представителей американского руководства вызывают возмущение и негодование.

«Как ещё можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» — говорится в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В этом ряду Антонов также упомянул события в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых в Доме профсоюзов заживо сгорели 48 человек, а виновные до сих пор не наказаны.

«Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм. Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», — указал дипломат.

По мнению российского посла, происходящее в Донбассе укладывается в рамки геополитики Соединённых Штатов, которые стремятся оттеснить Россию «как можно дальше на восток».

«А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой», — подчеркнул Антонов.

Однако в Вашингтоне должны понимать, что залогом стабильности Украины и её территориальной целостности является соблюдение и защита прав в том числе и миллионов русских, которые проживают в стране, добавил дипломат.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Замалчивание преступлений

Тревожность ситуации в Донбассе на брифинге 18 февраля отметил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием событий в регионе.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале обвинил Вашингтон и Брюссель в замалчивании преступлений Киева и двойных стандартах.

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества… Вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию», — отметил Володин.

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом указал на попытки миссии ОБСЕ «завуалировать» в своих докладах реально происходящие события в Донбассе и освещать их обезличенно.

Между тем ситуация на востоке Украины накалилась до такой степени, что главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию.

«По договорённости с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приёма и размещения наших граждан», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, а в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения эвакуируемых. По словам Пушилина, Вооружённые силы Украины находятся в боевой готовности с целью осуществить силовой захват Донбасса, а президент страны Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ перейти в наступление.

Вечером в пятницу, 18 февраля, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания администрации Донецка. Позднее ещё два взрыва произошли на газовых объектах близ Луганска. По словам главы компании «Луганскгаз» Татьяны Богородько, после оценки характера повреждений был сделан вывод, что причиной обоих ЧП была диверсия.

Также минувшей ночью участились обстрелы территорий самопровозглашённых республик.

На месте взрыва на газопроводе в Каменнобродском районе Луганска, 19 февраля 2022 года

РИА Новости

© Олеся Потапова

Американские сомнения

О том, что ситуация в Донбассе «напоминает геноцид», заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 9 декабря 2021 года. В ответ представители США отметили, что в России поднимают тему геноцида якобы для того, чтобы снять с себя ответственность.

«Ложь России по поводу Донбасса — ещё одна очевидная попытка переложить вину за страдания, причинённые самой же Россией», — заявили в американском посольстве.

Однако позднее, 15 февраля, Путин повторил своё утверждение на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чем вновь вызвал недовольство в Вашингтоне. Так, на следующий день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга заявил, что использование термина «геноцид» по отношению к нынешним событиям в Донбассе «необоснованно».

Также по теме Игра в пиар: почему на Украине приписывают России заинтересованность в провале Минских соглашений Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы заинтересована в срыве Минских соглашений. При этом в Киеве, как подчеркнул...

«Мы особенно обеспокоены постоянными упоминаниями президента Путина и других российских официальных лиц о «геноциде» в Донбассе. Ни одно из этих заявлений не имеет под собой никаких оснований», — заявил Прайс.

По его мнению, сегодня Россия якобы ведёт кампанию по дезинформации, продвигая «ложные сообщения о массовых безымянных захоронениях гражданских лиц» в регионе. Представитель Госдепа добавил, что таким образом Москва якобы готовит предлог для военных действий против Украины.

Через несколько часов с похожим заявлением на брифинге выступила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также усомнилась в правдивости заявлений об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе.

«Мы видели, как подобные тактики (по фабрикации предлога. — RT) применялись в прошлом. Они могут включать, помимо прочего, сообщение, на которое вы только что сослались (о массовом захоронении. — RT), заявления о провокациях на Донбассе, ложные сообщения государственных СМИ», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о реакции США на сообщения РФ о массовых захоронениях в регионе.

Слова Псаки прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на недопустимость рассуждений на «столь трагические темы» при отсутствии представления о них.

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные «американской разведки», на которые ты всё время ссылаешься», — порекомендовала Захарова представителю Белого дома.

Однако, несмотря на аргументацию российской стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН 17 февраля заявил, что Россия вместо того, чтобы отводить свои войска, якобы готовит их к нападению на Украину «в ближайшие дни». В связи с чем, по мнению Блинкена, разработка достоверного повода для вторжения приоритетна для Москвы.

«Это может быть фабрикация так называемого теракта внутри России, выдуманное обнаружение массового захоронения, инсценированный беспилотный авиаудар по гражданскому населению, а может, фальшивая — или даже настоящая — атака с применением химического оружия. Россия может охарактеризовать это событие как этническую чистку или геноцид», — заявил глава Госдепа.

Игнорируя факты

Эксперты считают, что нынешние попытки США всеми способами отвлечь внимание мировой общественности от происходящего в Донбассе связаны в том числе с тем, что постпредство РФ при ООН распространило среди государств-членов Совета Безопасности материалы о преступлениях украинских военных в регионе. Их собрали Следственный комитет России и RT. Всего в основу доклада российского постпредства легло 150 историй о пострадавших мирных жителях.

«Попрошу посмотреть эти материалы, но и попрошу быть готовым к тому, что вы увидите ужасные сцены», — обратился к коллегам на брифинге Совбеза замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Однако, по мнению аналитиков, велика вероятность того, что российский доклад будет «похоронен» США и их союзниками и никакой конкретной реакции на него не последует. Тем более, что представители Вашингтона уже активно пытаются дискредитировать собранные Россией данные.

«Сегодня международные политические инструменты даже уровня ООН игнорируются Соединёнными Штатами, которые манипулируют уставом организации и подрывают её основы», — сказала в беседе с RT политолог Анна Арямова.

Заседание Совбеза ООН

AP

© Richard Drew

Она также отметила, что США не станут признавать никаких преступлений Киева в Донбассе, даже если доказательства этому будут самые прямые. Ведь, по её словам, происходящее на Украине вполне соответствует интересам Вашингтона.

«Главная цель США на Украине — это полный отрыв населения страны от РФ, российской экономики, выдворение русского языка с Украины. Поэтому их игнорирование ситуации в Донбассе вполне закономерно», — пояснила эксперт.

Сейчас США вместе с Евросоюзом старательно культивируют образ Украины как некоего государства, которое по своим параметрам могло бы стать членом НАТО и ЕС, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Также по теме «Ушли в противоположном направлении»: как на Украине «выполняют» Минские соглашения Киев выполнил все обязательства, взятые на себя на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, которые прошли в Париже в 2019...

«Но если признать, что нынешнее руководство Украины допускает геноцид собственного населения, то этот образ разрушится. И тогда украинские власти предстанут в виде авторитарного режима. А для Запада, который кичится своей приверженностью высоким идеалам, это неприемлемо», — сказал аналитик.

К тому же, как отметил политолог и экономист Александр Дудчак, если США допустят факт совершения преступлений со стороны киевского режима, это может ударить по самому Вашингтону.

«Признание геноцида в Донбассе потребует расследования: кто, где, когда, под чьим покровительством его осуществлял, почему это стало возможным в принципе. Если размотать этот клубок причинно-следственных связей, то конец его приведёт в Вашингтон. И тогда это будет мощный удар по репутации США, которые допустили эти беззакония», — пояснил Дудчак.

Так что нынешняя политика непризнания отвечает интересам США, считает эксперт. Тем более, что Вашингтон сегодня довольно успешно практикует создание параллельной реальности, которая основана на фальсификации и голословных утверждениях, подчеркнул эксперт.

«В Киеве сидит колониальная администрация. Все ветви власти и силовые структуры под контролем и внешним управлением. Поэтому нынешнее руководство страны продолжает выполнять заказ американцев по провоцированию России. А какими методами Киев это делает, США не интересует», — резюмировал Дудчак.