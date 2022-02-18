Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию

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RT
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Он подчеркнул, что в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения граждан.
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал Пушилин.

Он призвал прислушаться и принять правильное решение.

«Временный выезд сохранит жизнь вам и вашим близким. По договорённости с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приёма и размещения наших граждан», — заявил глава ДНР.

Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, добавил Пушилин.

«Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников», — сказал он.

Как ранее заявил Пушилин, ДНР в свете угрозы со стороны Вооружённых сил Украины рассчитывает на собственные силы. Вместе с тем в Донецке понимают, что ситуация может пойти по «сложной траектории», поэтому местные власти не исключают обращения за помощью к Российской Федерации.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.

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