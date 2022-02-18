Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию
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«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал Пушилин.
Он призвал прислушаться и принять правильное решение.
«Временный выезд сохранит жизнь вам и вашим близким. По договорённости с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приёма и размещения наших граждан», — заявил глава ДНР.
Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, добавил Пушилин.
«Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников», — сказал он.
Как ранее заявил Пушилин, ДНР в свете угрозы со стороны Вооружённых сил Украины рассчитывает на собственные силы. Вместе с тем в Донецке понимают, что ситуация может пойти по «сложной траектории», поэтому местные власти не исключают обращения за помощью к Российской Федерации.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.