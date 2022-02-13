Глава ДНР Пушилин: рассчитываем на свои силы, но допускаем обращение за помощью к России

Самопровозглашённая Донецкая народная республика в свете угрозы со стороны Вооружённых сил Украины рассчитывает на собственные силы. Вместе с тем в Донецке понимают, что ситуация может пойти по «сложной траектории», поэтому местные власти не исключают обращения за помощью к Российской Федерации.

Об этом рассказал RT глава ДНР Денис Пушилин.

«В первую очередь мы рассчитываем на свои силы, и именно поэтому, особенно в последний период времени, мы усилили работу в плане учения, мы проводим гораздо больше мероприятий по слаживанию подразделений, по взаимодействию с различными профильными ведомствами, работу экстренных служб, территориальной обороны, а это включает в себя целый комплекс мероприятий, связанный и с эвакуацией с определённых участков вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

Эта работа экстренных служб и «масса других мероприятий» позволяют говорить, что в целом власти «готовы к наступлению».

При этом в ДНР понимают, что с тем количеством оружия и наёмников, «которые находятся на территории Украины, даже на территории Донбасса», подконтрольной Киеву, ситуация может «пойти по очень сложной траектории».

«И мы, конечно, будем реагировать, исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к Российской Федерации», — добавил Пушилин.

По оценкам Народной милиции ДНР, численность украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тыс. человек.