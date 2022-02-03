В ДНР не исключили сосредоточения 150 тысяч военных ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Численность украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тыс. человек. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«В принципе, наверное, не 120 тыс., а больше. Сейчас перемещаются ещё три бригады, готовится четвёртая — это ещё порядка 20—25 тыс. В итоге это будет до 150 тыс. Это не считая националистов, которые сюда тоже прибывают, поэтому группировка будет порядка 150 тыс.», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Басурин добавил, что две трети Вооружённых сил Украины могут быть сконцентрированы на небольшом участке фронта.

Ранее управление Народной милиции ДНР заявило, что Украина ограничила выезд военнообязанных граждан со своей территории.