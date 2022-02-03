В ДНР заявили об ограничении Украиной выезда военнообязанных из страны
- AP
«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.
Он отметил, что военкоматы уточняют списки граждан, подлежащих мобилизации.
Также в Народной милиции сообщили, что МИД Украины просит диппредставительства поспособствовать тому, чтобы иностранцы в кратчайшие сроки покинули зону конфликта в Донбассе.
Ранее в ДНР заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. военнослужащих.