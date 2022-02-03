В ДНР заявили об ограничении Украиной выезда военнообязанных из страны

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что Украина ограничила выезд военнообязанных граждан со своей территории.

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.

Он отметил, что военкоматы уточняют списки граждан, подлежащих мобилизации.

Также в Народной милиции сообщили, что МИД Украины просит диппредставительства поспособствовать тому, чтобы иностранцы в кратчайшие сроки покинули зону конфликта в Донбассе.

Ранее в ДНР заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. военнослужащих.