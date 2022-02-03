В ДНР заявили, что Киев просит иностранцев покинуть Донбасс «в кратчайшие сроки»
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединённых сил в Донбассе. Ряд западных стран уже объявили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий», — сказали журналистам в ведомстве.
В ДНР также заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. военнослужащих.
В республике отметили, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения с Донбассом.