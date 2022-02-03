В ДНР сообщили о стягивании Киевом полученного от Запада вооружения к Донбассу
«Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости Никонорову.
По её словам, «Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом».
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений являются позитивным сигналом.
В диппредставительстве подчеркнули, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны».