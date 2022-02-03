В ДНР сообщили о стягивании Киевом полученного от Запада вооружения к Донбассу

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Полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Наталья Никонорова заявила, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения с Донбассом.

«Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости Никонорову.

По её словам, «Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом».

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений являются позитивным сигналом.

В диппредставительстве подчеркнули, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны».

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