Полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Наталья Никонорова заявила, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения с Донбассом.

«Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости Никонорову.

По её словам, «Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом».

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений являются позитивным сигналом.

В диппредставительстве подчеркнули, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны».