Заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений являются позитивным сигналом. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении.

В посольстве также заявили о продолжающихся попытках переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить Россию в срыве достигнутых договорённостей.

Как отмечается, Россия не является стороной конфликта, поэтому «главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства».

В диппредставительстве подчеркнули, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.