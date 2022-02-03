В посольстве России прокомментировали заявления США о реализации Минских соглашений
«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении.
В посольстве также заявили о продолжающихся попытках переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить Россию в срыве достигнутых договорённостей.
Как отмечается, Россия не является стороной конфликта, поэтому «главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства».
В диппредставительстве подчеркнули, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.