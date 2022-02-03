В ДНР заявили о присутствии 120 тысяч военных Украины у линии соприкосновения в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила РИА Новости глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«По данным нашей разведки, это около 120 тыс. единиц личного состава, то есть военнослужащих», — сказала она, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения сторон.

В начале декабря прошлого года в МИД России отметили, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных — половину состава украинской армии.

24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе. Там также отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.