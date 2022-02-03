В ДНР заявили о присутствии 120 тысяч военных Украины у линии соприкосновения в Донбассе
- AP
- © Vadim Ghirda
«По данным нашей разведки, это около 120 тыс. единиц личного состава, то есть военнослужащих», — сказала она, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения сторон.
В начале декабря прошлого года в МИД России отметили, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных — половину состава украинской армии.
24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе. Там также отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.