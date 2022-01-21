В ДНР заявили о переброске в Донбасс РСЗО и подготовке ВСУ «к боевым действиям»

Украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган», заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его утверждениям, ВСУ готовится к «развязыванию активных боевых действий» в регионе.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооружённых формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе... На железнодорожной станции н.п. Красноармейск (укр. Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами», — заявил Басурин.

Также, по его словам, последние две недели отмечается прибытие в зону «операции объединённых сил» «националистических подразделений ДУК «Правый сектор»*, а также снайперов из состава 74 разведывательного батальона и спецподразделения СБУ «Альфа».

Как утверждал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что Киев не планирует проводить наступательные действия в Донбассе.

Вместе с тем в Кремле отмечали, что риторика Киева наводит на мысль о том, что на Украине не исключают силового сценария для разрешения ситуации в Донбассе.

Там также заявили, что заявления Запада, в том числе США, с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).