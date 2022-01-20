Песков: угрозы Запада в адрес России могут подтолкнуть Киев на силовой сценарий в Донбассе

Заявления Запада, в том числе США, с угрозами в адрес России не помогают разрядке в Европе и могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», — сказал представитель Кремля.

Как ранее заявили в МИД России, заявления Соединённых Штатов о якобы подготовке наступления России на Украину делаются для прикрытия их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера.