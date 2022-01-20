Песков: угрозы Запада в адрес России могут подтолкнуть Киев на силовой сценарий в Донбассе
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«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», — сказал представитель Кремля.
Как ранее заявили в МИД России, заявления Соединённых Штатов о якобы подготовке наступления России на Украину делаются для прикрытия их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера.