Представитель МИД Захарова: США создают информационное прикрытие для провокаций на Украине

Заявления Соединённых Штатов о якобы подготовке наступления России на Украину делаются для прикрытия их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала она во время брифинга.

Захарова добавила, что, к сожалению, опасения России подтверждают последние сообщения СМИ.

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолётами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, в общей сложности — порядка 460 тонн вооружений. Как стало известно, будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки. Кстати, ведению именно таких боевых действий украинских военных обучают западные инструкторы на Яворовском полигоне во Львовской области», — сказала дипломат.

Ранее Белый дом пообещал России «жёсткий ответ» в случае эскалации на Украине.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT назвал заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки подготовкой информационного фона, чтобы предстоящие санкции США выглядели легитимными.