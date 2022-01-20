Белый дом пообещал России «жёсткий ответ» в случае эскалации на Украине

США и их союзники намерены дать России «жёсткий ответ» в случае эскалации ситуации на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооружённые силы России перейдут границу Украины, это будет расценено как вторжение и встречено стремительным, жёстким и единым ответом со стороны США и их союзников», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

По её словам, согласно информации Вашингтона, у России есть средства агрессии, не подразумевающие ведения боевых действий, такие как кибератаки.

Ранее Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.