Аналитик Блохин объяснил заявления Псаки о последствиях эскалации ситуации на Украине

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники намерены дать России «жёсткий ответ» в случае эскалации ситуации на Украине.

По мнению Блохина, подобная риторика будет только усиливаться до момента введения санкционного пакета против России.

«Задача такова: использовать новый пакет санкций, а эта риторика — лишь обоснование, подготовка информационного фона, чтобы эти санкции выглядели легитимными», — пояснил эксперт.

По его словам, подобные «планы» России, о которых заявляют в США, на самом деле демонстрируют систему координат американских политиков.

Специалист предположил, что новые санкции могут коснуться, в частности, «Северного потока — 2», потому что в США этот проект рассматривается как ослабление геоэкономических позиций Штатов в Европе.

Ранее Белый дом пообещал России «жёсткий ответ» в случае эскалации на Украине.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможности проводить операции с долларом США.