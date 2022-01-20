Аналитик Блохин объяснил заявления Псаки о последствиях эскалации ситуации на Украине
- AP
По мнению Блохина, подобная риторика будет только усиливаться до момента введения санкционного пакета против России.
«Задача такова: использовать новый пакет санкций, а эта риторика — лишь обоснование, подготовка информационного фона, чтобы эти санкции выглядели легитимными», — пояснил эксперт.
По его словам, подобные «планы» России, о которых заявляют в США, на самом деле демонстрируют систему координат американских политиков.
Специалист предположил, что новые санкции могут коснуться, в частности, «Северного потока — 2», потому что в США этот проект рассматривается как ослабление геоэкономических позиций Штатов в Европе.
Ранее Белый дом пообещал России «жёсткий ответ» в случае эскалации на Украине.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможности проводить операции с долларом США.