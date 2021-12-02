Кулеба вновь заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вновь заявил, что Киев не планирует проводить наступательные действия в Донбассе.

«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина предана мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединённые Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания», — приводит его слова издание «Европейская правда».

Кулеба также обвинил Россию в том, что она «провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявляли, что обвинения России в агрессии могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой.