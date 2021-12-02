Кулеба вновь заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вновь заявил, что Киев не планирует проводить наступательные действия в Донбассе.
Кулеба вновь заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе
  • AP

«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина предана мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединённые Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания», — приводит его слова издание «Европейская правда».

Кулеба также обвинил Россию в том, что она «провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявляли, что обвинения России в агрессии могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить