Песков: обвинения в агрессии России могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что подобный расклад был бы «полным безумием».

Ранее пресс-секретарь российского президента неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.