Песков: обвинения в агрессии России могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой
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«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса», — цитирует ТАСС Пескова.
Он подчеркнул, что подобный расклад был бы «полным безумием».
Ранее пресс-секретарь российского президента неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.
12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.