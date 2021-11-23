Песков: Россия не собирается ни на кого нападать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.