Песков заявил, что ряд СМИ используются как трубы для вбросов против России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России.
Песков заявил, что ряд СМИ используются как трубы для вбросов против России
  • © Пресс-служба президента России

Он отметил, что в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

«Для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Bloomberg — это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют», — отметил Песков.

По его словам, это нагнетает напряжённость и является попыткой представить Москву некой стороной, угрожающей процессу урегулирования на Украине. 

Также, по мнению Пескова, нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года».

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Также об этом сообщал CBS, согласно которому представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

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