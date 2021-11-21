CBS: в США связывают «планы вторжения» России на Украину с похолоданием

Представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания», сообщает CBS со ссылкой на неназванные официальные лица.

Как утверждает телеканал, «вторжение зависит от погоды» и «может произойти в течение нескольких недель».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

В публикации отмечается, что Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы».

Также портал Axios сообщил, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес вынес предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину».

Политолог Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT объяснили публикации западных СМИ о риске «вторжения России» на Украину.

По их мнению, подобные публикации нацелены на формирование общественного мнения западных стран и давление на западноевропейские правительства.

«Всё делается по простой формуле: обвинения, санкции, после санкций — снова провокации, снова обвинения и снова рычаги давления на Россию. Формула проста как день», — отметил Блохин.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».