Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал заявления о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину.

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавние публикации на эту тему.

Ранее на Украине неоднократно заявляли об угрозах нападения со стороны России.

В октябре 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.

В ноябре 2019 года бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения».

В октябре 2019-го в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.

В апреле 2019-го экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».

В марте 2019-го схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».