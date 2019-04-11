Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна», — цитирует Турчинова Интерфакс-Украина.

По его словам, сильная украинская армия является важнейшим фактором защиты миры и безопасности на континенте.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальной угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя данное высказывание, отметил, что украинскому лидеру выгодно в своей предвыборной риторике стравливать народы двух стран.