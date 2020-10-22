В СНБО Украины вновь заявили об угрозе нападения со стороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.

Как сообщает УНН, об этом он заявил во время дискуссии, организованной Украинским конгрессионных комитетом Америки.

Отмечается, что на вопрос, есть ли угроза российской эскалации в отношении Украины в ближайшие месяцы, Данилов ответил, что «с учётом того, что происходит сегодня в мире, с учётом ситуации, связанной с Белоруссией, Молдавией, Карабахом, мы считаем, что такая угроза существует и она была постоянно».

Телеканал «112 Украина» указывает, что, говоря о непосредственном военном вмешательстве, он заявил: «Если Путин на это решится, то он будет иметь очень мощный отпор от украинского войска».

Ранее на Украине неоднократно заявляли об угрозах нападения со стороны России.

В ноябре 2019 года бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения».

В октябре 2019-го в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.

В апреле 2019-го экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».

В марте 2019-го схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».

26 февраля 2019-го об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России руководящему составу ВСУ в Киеве рассказывал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. За пару дней до этого о том же самом он говорил в ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.