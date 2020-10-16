На Украине пригрозили России «потоком гробов» в случае войны
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Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».
«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооружённые силы, — это поток гробов, которые пойдут в Россию», — сказал он.
По его словам, в украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие «замечательный опыт ведения боевых действий».
В ноябре 2019 года бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения».
В апреле 2019-го экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».
В марте 2019-го схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».