На Украине пригрозили России «потоком гробов» в случае войны

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос пригрозил России «потоком гробов» в случае войны.

Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооружённые силы, — это поток гробов, которые пойдут в Россию», — сказал он.

По его словам, в украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие «замечательный опыт ведения боевых действий».

В ноябре 2019 года бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения».

В апреле 2019-го экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».

В марте 2019-го схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отмечал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».