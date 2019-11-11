В Минобороны Украины заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

Как он отметил, в оборонном ведомстве Украины выработали возможные шаги на случай такого развития событий.

«У нас есть готовый ответ на подобный сценарий», — сказал министр.

Вместе с этим Загороднюк указал, что украинская сторона продолжает получать помощи от НАТО, включая оружие и технику.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.

В апреле экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».

В марте схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он указывал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».

26 февраля об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России руководящему составу ВСУ в Киеве рассказывал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. За пару дней до этого об этом же он говорил в ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В декабре 2018 года экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сказал, что Россия якобы наращивает вооружённые силы вблизи границ с Украиной.