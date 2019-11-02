Украинский эксперт призвал создавать ракеты для ударов по АЭС

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Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна разрабатывать ракеты средней дальности, способные нанести удар по российским атомным электростанциям.

«Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации», — цитирует издание Главред Загороднего.

Эксперт подчеркнул, что такие ракеты будут практически эквивалентны ядерному оружию.

«Одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — добавил он.

Загородний уточнил, что по его мнению, Украина должна замыкать производство оружия у себя и сокращать зависимость от России.

13 сентября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.

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