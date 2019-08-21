Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.

«Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — заявил Кравчук в эфире «24 канала». 

Он отметил, что значение имели экономические проблемы внутри страны, так как денег на содержание большой армии не было. 

Кравчук добавил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

23 июля экс-президент призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.

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